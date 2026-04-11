諏訪郡下諏訪町にある実業団の女子ソフトボールチームが10日、新体制を発表しました。新体制を発表したのは下諏訪町にある大和電機工業の女子ソフトボール部「大和電機ブルーレイカーズ」です。昨シーズンは日本女子ソフトボールリーグ4位で、今シーズンは長野県出身の4人を含む選手20人体制です。新しいキャプテンに茅野市出身の堀川美瑠瑠選手が就きました。大和電機ブル