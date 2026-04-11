沖田×華の人気コミックを原作に、現代医療のセーフティーネットである療養病棟を舞台にしたドラマ『お別れホスピタル』。その続編となる『お別れホスピタル2』が、4月4日、4月11日の2週にわたって放送されている。死の一番そばにある病棟で、患者やその家族と共に“その人らしく最後まで生き切る”ための日々を描く本作。主人公の看護師・辺見歩を演じるのは、前作に引き続き岸井ゆきの。再び辺見を演じる中で感じ