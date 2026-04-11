JR東海は、Nintendo Switch 2専用ゲームソフト『ぽこ あ ポケモン』の発売を記念し、コラボキャンペーン「JR東海『推し旅』×『ぽこ あ ポケモン』〜東海道新幹線に乗って『ぽこ あ ポケモン』の世界を楽しもう！〜」を2026年4月17日〜8月31日の期間に開催する。【画像】ぽこ あ ポケモン×推し旅スマートフォン壁紙例やイベントイメージ東海道新幹線の車内でキャンペーンサイトにアクセスすると、好みの背景やポケモン、装飾を