80年代から数々のヒット曲を手がけた作詞家・売野雅勇（まさお・75）がキャリア45周年を迎えた。アイドルの歌からシティ・ポップ、テクノまで、作品数は2000以上。なぜそれほど書けたのか。曲にまつわるエピソードや言葉へのこだわり、クリエイターとしての思いを伺った。＊＊＊【実際の写真】変わらぬ美貌をカメラが捉えた！かが屋・加賀翔が撮影した「中森明菜」現在の姿〈日本の歌謡・ポップスシーンのレジェンド、売野雅