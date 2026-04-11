「ZOZOTOWN Mリーグ2025-26」セミファイナルシリーズ、4月10日の第1試合で、EX風林火山の「卓上の舞姫」二階堂亜樹（連盟）が、前局の悪夢を自らの腕で払い除ける劇的な跳満を披露した。【映像】簡単そうにアガる亜樹の単騎、一発ツモ場面は南2局。前の局、トップ目だった亜樹は、ライバル・佐々木寿人（連盟）に9筒単騎の門前清一色などによる倍満をツモられ、親被りで2着目に後退。点差をつけられた直後の、重要な挽回の一局