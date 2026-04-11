「ZOZOTOWN Mリーグ2025-26」セミファイナルシリーズ、4月10日の第1試合で、EX風林火山の「卓上の舞姫」二階堂亜樹（連盟）が、前局の悪夢を自らの腕で払い除ける劇的な跳満を披露した。

【映像】簡単そうにアガる亜樹の単騎、一発ツモ

場面は南2局。前の局、トップ目だった亜樹は、ライバル・佐々木寿人（連盟）に9筒単騎の門前清一色などによる倍満をツモられ、親被りで2着目に後退。点差をつけられた直後の、重要な挽回の一局となった。

配牌では一万、三万、1索と対子が3組。赤5筒も1枚あり、対子系と順子系の両天秤で手を進める。2巡目に赤5筒を使った面子が完成し、順子系に寄るかと思われたが、3巡目に七万、5巡目に4筒と次々に重なり、手牌は七対子へと収束していく。

7巡目、3筒が重なりテンパイ。亜樹は迷うことなく四万を切り飛ばし、赤5筒を活かした「5筒単騎」で勝負のリーチを宣言した。山に残された5筒は2枚。しかし、守備に回るライバルたちを尻目に、亜樹は次巡、吸い込まれるようにその5筒を一発で手繰り寄せた。

リーチ・一発・ツモ・七対子・赤。会心の跳満1万2000点。前局の佐々木に続き、今度は亜樹が「単騎待ち」を「一発」で決めるという信じがたい展開に、解説の河野直也（最高位戦）は「うわー、すごい！」「単騎は…アガれるのか」と、トッププロたちの異次元の引きに仰天した。

この超人じみた応酬に、ファンからは「なにこの人たち…」「どんな確率やねん」「マジで運すごすぎるわ」「超人バトルかな」「やばっ！」と、もはや驚きを超えて呆れるほどの絶賛コメントが続出。やられたらやり返す。女流麻雀界を牽引し続けてきた亜樹の意地と、セミファイナルの魔力が交錯した、伝説的な連局となった。

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

