2026年4月8日、大手放送メディアのCNNが『バック・トゥ・ザ・フューチャー』シリーズのマイケル・J・フォックスの追悼を誤って報じ、ネットを中心にパニックが発生した。これを受け、フォックス本人がユーモアに満ちたリアクションを返している。 CNNはこの日、「マイケル・J・フォックスの生涯を振り返って」というタイトルの追悼動画と記事を公開した。しかしこれはまったくの誤報であり、フォックス