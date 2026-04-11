レースクイーン（レースアンバサダー）の南真琴（32）が10日、インスタグラムを更新。11日に岡山国際サーキットで開幕するSUPER GTの告知をした。南は「いよいよ明日からSuperGT開幕です」と書き出し、青のコスチューム姿の振り向きしショットを公開した。そして「GT500クラスでは唯一のヨコハマタイヤとなったWedsSport BANDOH GR Supra今年も熱い応援をよろしくお願いします。今年のコスチュームもお楽しみに」と呼びかけた。