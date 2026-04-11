12日（日）、WEリーグ クラシエカップの準決勝第1戦が開催される。セレッソ大阪ヤンマーレディースは、ホームのYANMAR HANASAKA STADIUM（4月1日よりヨドコウ桜スタジアムから名称変更）にRB大宮アルディージャWOMENを迎え撃つ。C大阪ヤンマーLはWEリーグ参入3年目。1年目の2023/24シーズンはリーグ戦9位、2年目の2024/25シーズンは7位と着実に成長を遂げてきた。そして今シーズンは昨季、日テレ・東京ヴェルディベレーザをリ