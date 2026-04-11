日本では20年前に販売が終了…でもインドでは大人気！日本ではすでに販売が終わっているモデルでも、海外ではまだ販売されていて、しかも根強い人気を誇るクルマは少なくありません。そのひとつが、スズキがインドで販売するベストセラーミニバンの「イーコ」です。どのようなクルマなのでしょうか。スズキはインドに「マルチ・スズキ・インディア（MARUTI SUZUKI INDIA）」という子会社を持っており、インド市場で約4割と