大分県臼杵市の南野津小学校では入学式が行われ2人の新入生が緊張した面持ちで式に臨みました。 新入生の2人 およそ120年の歴史がある南野津小学校は2026年度で閉校することが決まっていて、10日は「最後の入学式」となりました。 入学したのは谷村福芭さんと甲斐穂香さんです。 式では伊藤美知香校長が「友達も自分も大切にしてみんなで一緒に成長していきましょう」などと新入生を歓迎しました。 この後