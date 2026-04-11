この春、難関の大学に現役で合格した人の数について大分県教委が10日公表しました。 東京大学は2025年よりも8人少なくなっています。 これは10日大分市で開かれた県教育委員会で公表されました。 この春、県内の県立高校を卒業した6584人のうち国公立大学に現役で合格したのは1581人でした。 合格率は24％で、2025年と比べ2.5ポイント低くなっています。 東京大学に合格したのは2025年よりも8人少ない、6人。 京都大学