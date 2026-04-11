大分県大分市の大分上野丘高校では10日から私服での登校が始まりました。 全日制の県立高校では県内で初めての取り組みです。 大分上野丘高校 10日朝の登校の様子です。 ほとんどの生徒がこれまで通り制服で登校していましたが、私服姿の生徒も見られました。 大分市の大分上野丘高校では多様性を重視するなどとして10日から私服での登校が出来るようになりました。 大分上野丘高校 全