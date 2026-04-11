ダイソーで見つけたルーペ付きの爪切りが、価格以上の便利さで驚きました！拡大鏡で爪先を大きく確認できるため深爪防止に。細かいケアが苦手な方や、視力に不安がある方も安心して使用できるアイテムです。また、切れ味や使い勝手も良好で、コスパ重視の方にもおすすめな秀アイテムです。詳しく見ていきましょう♪【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：拡大鏡付ネイルクリッパー価格：￥220（税込）販売ショップ：ダイソーJAN