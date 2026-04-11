千葉の圏央道はどうなってる？大栄JCT-松尾横芝IC間の現状と開通見込み首都圏の道路ネットワークを形成する圏央道において、千葉県内で未開通となっている大栄JCTから松尾横芝IC間（延長18.5km）の工事が進められています。用地取得が完了し、複数の課題が解決に向かうなか、現在の進捗状況と今後の開通見込みについて解説していきます。【画像】超便利!?これが最新の「圏央道」ルートと工事状況です！（30枚以上）都心から