新生活シーズン。進学や就職を機にスマートフォン（スマホ）を買い替える人は多い。しかし、最近は端末価格が高くなっており、簡単に手が出せない。そんな中、リーズナブルな中古スマホが活況だ。今回は中古スマホ市場の現状を知るべく「ゲオモバイル神田駅南口店」に潜入。価格面や人気機種など、気になる部分をリサーチした。取材に対応してくれたのは、ゲオ ゲオ事業本部モバイル販売推進部のゼネラルマネージャー 藤巻亮さ