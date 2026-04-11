元西武左腕の杉本氏は、プロ3年目に初の2桁勝利NPB通算81勝左腕の杉本正氏（野球評論家）は、プロ3年目の1983年に初の2桁となる12勝をマークし、西武の2年連続リーグ優勝＆日本一に貢献した。尊敬する大エースの東尾修投手からスライダーを学んだことも成長につながったそうだが、この年もいろんなことを乗り越えた。シーズン中にコーチと“口論”になったり、日本シリーズ中にはベンチ裏で涙したこともあったという。1983年、