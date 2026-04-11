インターネットテレビ「ABEMA（アベマ）」が、開局記念日にあたる本日4月11日（土）午後3：00〜12日（日）夜10：00にわたり、30時間ノンストップで放送。開局10周年を記念した限界知らずの特別番組『30時間限界突破フェス』がついに開幕する。同番組には、目玉企画『ウルフアロンから３カウント取ったら1000万円』をはじめ、常識を突破し続けてきたABEMAの歴史＆新たな挑戦が交錯する豪華斬新企画が目白押し。放送前から大きな話題