ABEMA10周年記念「30時間テレビ」、地上波とサイマル放送を実施！『あざとくて何が悪いの？』特別編も

インターネットテレビ「ABEMA（アベマ）」が、開局記念日にあたる本日4月11日（土）午後3：00〜12日（日）夜10：00にわたり、30時間ノンストップで放送。開局10周年を記念した限界知らずの特別番組『30時間限界突破フェス』がついに開幕する。

同番組には、目玉企画『ウルフアロンから３カウント取ったら1000万円』をはじめ、常識を突破し続けてきたABEMAの歴史＆新たな挑戦が交錯する豪華斬新企画が目白押し。放送前から大きな話題を呼んでいた。

そんななか、今回は地上波とのサイマル放送も実施。本日11日（土）午後3：00からの『グランドオープニング』および、明日12日（日）午前10：00からの『あざとくて何が悪いの？』を、ABEMAとテレビ朝日で同時放送する。

さらば青春の光がMCを務める『グランドオープニング』では、さまざまな企画への期待が一気に高まること間違いナシ。

常識を超える前代未聞のチャレンジ『ウルフアロンから３カウント取ったら1000万円』の会場からは、勝負直前の様子を生中継で届ける。

現在、新日本プロレスの超スーパールーキーとして躍進中のウルフアロン。彼から３カウントを奪うべく、並みいる挑戦者たちが真剣勝負を挑む同企画。絶対に負けられない戦いを目の前に控え、とんでもない熱気と緊迫感に包まれた会場の模様を、ニューヨークの2人が臨場感たっぷりに伝える。

また、ABEMAの看板番組である恋愛リアリティーショー『今日、好きになりました。』のメンバーが、今をときめく人気アーティストたちと夢の競演。同日の夜7：00から放送される『今日好きダンスバトル 一夜限りアーティストとコラボSP』の控室の様子も生中継。ここでしか見られない貴重な姿に注目だ。

◆『あざとくて何が悪いの？』最強あざカワソングを大特集

山里亮太＆鈴木愛理のMCコンビでおなじみ、テレビ朝日の人気番組『あざとくて何が悪いの？』は、中川安奈、AYANE（ME:I）、KEIKO（ME:I）、関哲汰（ONE N’ ONLY)、Den（リンダカラー∞）、たいこー（リンダカラー∞）、りなぴっぴ（リンダカラー∞）をゲストに迎え、ABEMA特別編を放送する。

特別編のテーマは、「“令和の最強あざカワソング”ランキングBEST10」。10〜40代の男女1000人への調査で判明した、新定番あざとカラオケソングの上位10曲を一挙発表する。

さらに、今回は超スペシャルな企画も。AYANE、KEIKO、関、りなぴっぴがスタジオで、ランクインした曲を生歌唱する。

また、江端妃咲（Juice=Juice）もランキング発表VTRに出演し、あざとカラオケを披露。人気アイドルたちの極上歌唱＆今すぐ真似したい最強あざとテクは必見だ。