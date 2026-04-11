高校時代の自転車旅で道に迷い、おなかが空いて動けない。道に迷って「終わった…」。すると声をかけてきた人が、私に対して思わぬ行動に。コンビニなど周りにはなく、食べ物も買えない。声をかけてきた男性が「ついてこい」。その後、どうなったのか。――大阪府在住の60代男性・Oさんの思い出。＜Oさんからのおたより＞私が高校３年の時、友達と２人で福井県の今庄まで自転車で行った時のことです。１日で滋賀県・国境まで行けた