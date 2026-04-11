高校時代の自転車旅で道に迷い、おなかが空いて動けない。

道に迷って「終わった…」。すると声をかけてきた人が、私に対して思わぬ行動に。

コンビニなど周りにはなく、食べ物も買えない。

声をかけてきた男性が「ついてこい」。その後、どうなったのか。

――大阪府在住の60代男性・Oさんの思い出。

＜Oさんからのおたより＞

私が高校３年の時、友達と２人で福井県の今庄まで自転車で行った時のことです。

１日で滋賀県・国境まで行けたことで、2日目は福井・敦賀から一気に今庄を目指しました。

海沿いを走るのではなく、地図を頼りに山越えをしたのですが、どこかで道に迷い込んでしまったのです。

真夏の日差しと空腹で、道路わきの民家の軒先で、ホントにへたり込みました。

そこへ鍬を持ったおじいさんが「どうした？」と声をかけてくれました。

「暑さと、腹が減って...。この辺にパン屋か食堂かスーパーなんてないですか？」

「そんなもん無いぞ」

大阪ではあたりまえにある、それが無い。初めて気づきました。

時がたって悔やまれてならない

まだ先は長い、一旦敦賀へ戻るか。迷うところです。

するとおじいいさんが「ついて来い」と手招きをし、その家の中へ入って行ったのです。「あがれ」「そこに座れ」と言われ、小さな食卓の横に座りました。

「ちょっと待っとれ」

おじいさんが奥から持ってきたのはお釜、茶碗、佃煮、漬物、お茶。

「食へ」

「今日は何もないが、ええだけ食っていけ」

私は「ありがとうございました」。その言葉だけを残して立ち去りました。

時がたってそのことが悔やまれてなりません。

もっとちゃんとしたお礼ができたのでは？

風景が変わってしまって

30歳近くになってバイクに乗り出したのをきっかけに、その場所を目指しましたが、風景が変わってしまって分かりませんでした。

今になって思うことは、若い人が旅で困っているなら、なにか手助けしたい。

それがおじいさんへのお礼にならないか？

そんな風に考えています。



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