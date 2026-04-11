2006年の「天皇陛下 メキシコご訪問」の模様を紹介する後編。陛下は「世界水フォーラム」での基調講演の後、首都・メキシコシティにある「日本メキシコ学院」をご訪問。その他、マヤ文明を代表するウシュマル遺跡なども視察され、メキシコの歴史や自然に触れられた。平成18（2006）年4月2日放送「皇室ご一家」（第1367回皇太子さまメキシコご訪問2）を振り返る。なお、本記事は当時のナレーションをそのまま記載。現在の天皇皇