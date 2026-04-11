「日本では、年齢にかかわらずBMI25以上は適正体重を超えた“肥満”と定義されています。3月10日に私たちは、50歳以上に限っては『適正体重の上限を27へ引き上げるべきだ』とする提言を発表しました」2024年に設立された「一般社団法人グローバル政策研究機構」の黒田岳士代表理事はそう語る。同機構は国が定める基準やガイドラインに対し、科学的根拠に基づいた提言をおこなうシンクタンク。黒田氏は、消費者庁の局長級ポストで