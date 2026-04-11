【モスクワ共同】モスクワの軍事裁判所は10日、2013年から24年まで国防次官を務めたパベル・ポポフ被告（69）に、収賄や詐欺などの罪で懲役19年と罰金8500万ルーブル（約1億7500万円）の実刑判決を言い渡した。罰金とは別に4560万ルーブルの資産没収のほか、陸軍大将階級や国家勲章の剥奪も決めた。タス通信などが報じた。ポポフ被告は起訴事実を否認し、弁護士によると控訴する方針。同被告は、ショイグ安全保障会議書記が非