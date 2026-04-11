ナムラコスモス陣営のムードがいい。徐々に距離を延ばし、前走チューリップ賞で首差2着。一戦ごとに力をつけている。金曜朝は角馬場から坂路で息を整え、気配の良さが見え隠れする。大橋師は「極端な枠に入らなくて良かった。どこからでも競馬ができるから」と展開に応じた走りに期待する。脚質に幅がある強みを生かすか。