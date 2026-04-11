2頭出し武幸厩舎のブラックチャリスは、中山マイルで不利な外枠をはね返して前走フェアリーS勝利。能力の高さを示した。金曜朝は角馬場で調整。武幸師は「前走はしっかり勝ってくれた。叩き良化型という馬じゃないので（ここ一本のローテで）いい感じに来ました」と期待を寄せる。今回もピンク帽だが、前走の経験が生きそうだ。