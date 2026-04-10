ボートレース蒲郡の「日本モーターボート選手会会長杯争奪戦」は１０日、準優勝戦３番勝負が行われ、優勝戦に出場するベスト６が決まった。竹井貴史（３４＝福岡）は準優１０Ｒを逃げて優出切符を手にした。もっとも「Ｓが０２で早くてドキッとしたのと、回ってなかったことで握った時に少しふわっとした」と振り返ったように、２コース・渋谷明憲の差しハンドルが入りかけた。それでも「気圧が低下したので調整したけど、合