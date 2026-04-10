萩本欽一のスタッフによる公式Ｘが９日、更新され、「欽どこ」の３つ子の「たまえ」と再会を果たしたことが報告された。「『今日の欽ちゃん』春の来客高橋真美（たまえ）さんが、『お父さん、化粧がくずれないうちに写真撮りましょ』と一緒にパチリ」と笑顔の２ショットが投稿された。高橋は１９８２年（昭和５７年）、国民的人気を集めていたテレビ番組『欽ちゃんのどこまでやるの！？』で、萩本家の３つ子の姉妹「わら