【LEVEL5 VISION 2026『匠』】 4月10日21時より配信予定 レベルファイブは、オンラインイベント「LEVEL5 VISION 2026『匠』」にて、Nintendo Switch 2 用収集・育成サッカーRPG（クロスメディアプロジェクト）「イナズマイレブン 英雄たちのヴィクトリーロード」パッケージ版の発売日が6月11日となることを発表した。 Switch2のパッケージ版は、キズナビッグウ