閉山中の富士山で遭難が相次いでいることを受け、富士宮市の須藤市長は救助費用の有料化などのルール作りが必要だという認識を示しました。閉山中の富士山をめぐっては、今月6日、新7合目付近でポーランド国籍の男性が滑落し救助されたほか、9日は宝永第一火口付近で心肺停止の男性が発見されるなど遭難救助が相次いでいます。登山口がある富士宮市の須藤市長は無謀な登山をさせないルール作りが必要と述べ、そ