猫に「話しかける」と起こる3つのメリット 1.信頼関係が深まる 猫にとって飼い主の声は、安心感を与えてくれる特別な音です。毎日優しく名前を呼んだり、「可愛いね」と声をかけたりすることで、猫は「この人は自分に敵意がなく、守ってくれる存在だ」と認識するようになります。 言葉を通じたコミュニケーションを積み重ねることで、猫は飼い主に対してより心を開くようになり、リラックスした姿を見せて