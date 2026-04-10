10日の衆議院内閣委員会で、中道改革連合の長妻昭議員が国家情報会議設置法案について「政治的中立」の規定が必要では、と質問した。【映像】「国会議員尾行した？」答弁者不在で混乱の瞬間（実際の様子）長妻議員は、法案に対するリスクの1つとして「政治的目的のための調査が行われてしまう懸念がある」とし、「内調（内閣情報調査室）にお尋ねしますけれども、今まで国会議員を、国会質問に関連して尾行したことはあります