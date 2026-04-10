2026年2月に投開票された衆院選に向けて国民民主党から出馬を表明するも、公示直前に辞退した今井優里氏（25）が4月10日にXを更新し、辞退するに至った当時の経緯について説明した。今後は「政治にしっかり取り組んでいきたい」として、モデル事務所との契約を終了したとしている。「広告出演予定との調整が困難と判断した」今井氏は大阪府出身。京都大学の医学部人間健康科学科総合医療科学コースを卒業し、モデルとしても活動し