モデル・タレントとして活躍するユージと、フリーアナウンサーの吉田明世がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「ONE MORNING」（毎週月曜〜金曜6:00〜9:00）。4月2日（木）放送のコーナー「リポビタンD TREND NET」のテーマは「世界で広がる 子どものSNS規制」。情報社会学が専門の学習院大学・非常勤講師 塚越健司さんに解説していただきました。（※放送当時の内容です）※写真はイメージです◆子どものSNS規制が抱え