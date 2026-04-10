現役時代に3冠王を3度獲得し、監督としては中日を4度のリーグ優勝に導いた落合博満氏（72）が10日、自身のYouTube「落合博満のオレ流チャンネル」を更新。選手、監督としてともに戦った、“ミスタードラゴンズ”立浪和義氏について言及した。落合氏が中日監督時代の2009年限りで現役引退した立浪氏。就任直後の04年、05年は主力として活躍するも、06年以降は、森野将彦氏の台頭もあり活躍の場所は代打にかわっていった。当時