財務省学校法人「森友学園」への国有地売却を巡る財務省決裁文書改ざん問題で、2018年に改ざんを苦に自殺した元近畿財務局職員赤木俊夫さん＝当時（54）＝の妻雅子さん（55）側に対し、財務省が14日に関連文書の7回目の開示をすることが分かった。弁護団が10日明らかにした。財務省は昨年4月からこれまで近畿財務局と学園側との交渉記録や、俊夫さんの自筆ノートの写しなど計約11万7千ページを開示。今回は約3万ページとみられ