会社の福利厚生、しっかり活用できていますか？4月1日、食事補助の非課税枠が42年ぶりに引き上げられました。勤務先の企業が対応すれば、これまでより実質的に使えるランチ代が増えることになります。今回の改正のポイントと、現場で何が変わるのかを見ていきます。42年ぶりの見直しで非課税枠が2倍に4月1日、食事補助にかかる所得税非課税枠の上限が、月額3,500円から7,500円へと引き上げられました。※出典：エデンレッドジャパ