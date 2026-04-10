ドランクドラゴン塚地武雅が１０日、Ｘで最終回を迎えた出演ドラマ、ＴＢＳ「リブート」について、撮影中の意外な裏話を明かした。「ここんとこ街中でも仕事先でもリブート見てました！と声をかけられます」と切り出し、「裏話としては」として、撮影中に配布された台本の登場人物の欄について記した。儀堂歩鈴木亮平早瀬陸幸後一香戸田恵梨香このような体裁だったとし「早瀬陸はずっと空白になっていました」と、