À¾Éð±à¶¥ÎØ£Ç?¡Ö³«Àß£·£¶¼þÇ¯µ­Ç°Âè£±²óÊ¿¸¶¹¯Â¿¥«¥Ã¥×¡×¤Ï£±£°Æü¤ËÆó¼¡Í½Áª¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢£¶£Ò¤Ç¤ÏºòÇ¯¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¿¹ÅÄÍ¥Ìï¡Ê£²£·¡áºë¶Ì¡Ë¤¬¡¢ËÜÄ´»Ò¤ò·ç¤­¤Ê¤¬¤é¤âµ¤ÎÏ°ìËÜ¤Ç½à·è¤Þ¤Ç¥³¥Þ¤ò¿Ê¤á¤¿¡£º£Âç²ñ¤Ë¤Ï¡Ö³«ºÅÁ°¤ËµÞÀ­Ù¨Åí±ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤Îý½¬¤¬£±Æü¤·¤«¤Ç¤­¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÉÔ°Â¤òÊú¤¨¤Æ¤Î»²Àï¡£½éÆü¤ÏÊÌÀþ¤ÇÀï¤Ã¤¿¿¿¿ù¾¢¤òÃ¡¤±¤º´°ÇÔ¤·¡Ö¡ÊÄ´À°ÉÔÂ­¤ò¡Ë¸À¤¤Ìõ¤Ë¤Ç¤­¤Ê¤¤¡£ÎÏÉÔÂ­¡×¤È¥¬¥Ã¥¯¥ê¡£ÆóÍ½£¶£Ò¤Ï¾â£´¥«¥Þ¥·