『カリスマ』が、6月5日に発売するライブ公演『カリスマガンボツアー』のBlu-rayより、「カリスマジャンボリー」「超カリスマ凡踊り」の2曲ダイジェストパフォーマンス映像を公開した。「カリスマジャンボリー」は、アメリカ民謡「幸せなら手をたたこう」のメロディを一部替え歌カバーした、2ndアルバム『カリスマジャンボリー』の収録曲で、親しみやすいメロディとハッピーなアレンジが印象的な1曲。ライブ映像では、七人のカリス