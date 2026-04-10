【モデルプレス＝2026/04/10】元AKB48の加藤玲奈が4月9日、自身のInstagramを更新。夫との2ショットを公開した。【写真】新婚の28歳元AKB「イケメンオーラがダダ漏れ」夫と密着◆加藤玲奈、夫との2ショット披露加藤は「時間潰しに旦那っちとスタバへ行った時の」と添え、夫との写真を投稿。ジャケットを肩にかけ、顎に手を添えた加藤が、前髪をセンターで分けた爽やかなスタイルの夫に肩を寄せた仲睦まじいショットを披露した。ま