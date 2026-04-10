新婚の元AKB48メンバー、夫との密着ショットが話題「イケメンオーラがダダ漏れ」「お似合い」
【モデルプレス＝2026/04/10】元AKB48の加藤玲奈が4月9日、自身のInstagramを更新。夫との2ショットを公開した。
【写真】新婚の28歳元AKB「イケメンオーラがダダ漏れ」夫と密着
加藤は「時間潰しに旦那っちとスタバへ行った時の」と添え、夫との写真を投稿。ジャケットを肩にかけ、顎に手を添えた加藤が、前髪をセンターで分けた爽やかなスタイルの夫に肩を寄せた仲睦まじいショットを披露した。また、頬に手を添えてポーズをとるソロショットも載せ、「スタバではいつもほうじ茶クラシックティーラテ飲む」とつづっている。
この投稿は「旦那さんからイケメンオーラがダダ漏れ」「お似合いすぎ」「ラブラブで可愛い」「仲良しなの伝わる」と反響を呼んでいる。
加藤は、2025年8月8日にかねてより交際していた一般男性との結婚を発表した。（modelpress編集部）
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【写真】新婚の28歳元AKB「イケメンオーラがダダ漏れ」夫と密着
◆加藤玲奈、夫との2ショット披露
加藤は「時間潰しに旦那っちとスタバへ行った時の」と添え、夫との写真を投稿。ジャケットを肩にかけ、顎に手を添えた加藤が、前髪をセンターで分けた爽やかなスタイルの夫に肩を寄せた仲睦まじいショットを披露した。また、頬に手を添えてポーズをとるソロショットも載せ、「スタバではいつもほうじ茶クラシックティーラテ飲む」とつづっている。
◆加藤玲奈の投稿に「ラブラブで可愛い」と反響
この投稿は「旦那さんからイケメンオーラがダダ漏れ」「お似合いすぎ」「ラブラブで可愛い」「仲良しなの伝わる」と反響を呼んでいる。
加藤は、2025年8月8日にかねてより交際していた一般男性との結婚を発表した。（modelpress編集部）
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