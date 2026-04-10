鶴雅観光開発（釧路市）が2026年4月8日、北海道・ニセコ町内で運営している温泉旅館「ニセコ昆布温泉 鶴雅別荘 杢の抄」で施設管理用の重油が敷地外へ流出する事故があったと公式サイトで発表した。流出量は推定で約2000リットル。旅館は1級河川の尻別川に流れ込むニセコアンベツ川沿いに建っており、これらの川にも、重油の流入が確認されたとしている。重油タンクの管理ミスで許容量超過、流出同社は「近隣住民の皆様、関係当局