【モデルプレス＝2026/04/10】AKB48の佐藤綺星が4月9日、自身のInstagramを更新。ミニ丈の天使風衣装姿を披露し、話題を呼んでいる。【写真】AKB次世代エース「スタイル良すぎ」ミニスカ姿◆佐藤綺星、天使衣装で美脚ちらり佐藤は「チームAKB推しで着た衣装です！」とつづり、AKB48春コンサート『私たちだけじゃダメですか？』で披露した天使を模した衣装ショットを投稿。チームBの人気楽曲「チームB推し」を、AKB48バージョンにア