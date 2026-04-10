環境省は10日、長野・岐阜両県にまたがり、これまでは県立公園だった御嶽山を「国定公園」に指定しました。御嶽山麓では観光の活性化などについて期待の声が上がっています。地元関係者「きょうから御嶽山が国定公園になりました。」10日朝、御嶽山麓の木曽郡木曽町では地元の関係者が国定公園に指定されたことをPRしました。長野と岐阜両県にまたがる標高3067メートルの「御嶽山」。今回、火山特有の地形や裾野まで続く生態