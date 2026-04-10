10日(金)は各地雨で、降り方が強まったところもありました。そして、11日(土)も不安定な空模様が続きそうです。 ◆11日(土)の天気の移り変わり 朝6時は、雲の多い天気で所々雨が降るでしょう。急な雨に注意が必要です。時間を進めると、日中も所々で雨雲が湧くでしょう。午後は、上越・中越は天気が回復しますが、下越と佐渡では夜にかけて急な雨や雷雨に注意が必要です。 さらに、11日(土)は『黄砂』が飛来してくる可