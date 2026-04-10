10日(金)は各地雨で、降り方が強まったところもありました。そして、11日(土)も不安定な空模様が続きそうです。



◆11日(土)の天気の移り変わり

朝6時は、雲の多い天気で所々雨が降るでしょう。急な雨に注意が必要です。時間を進めると、日中も所々で雨雲が湧くでしょう。午後は、上越・中越は天気が回復しますが、下越と佐渡では夜にかけて急な雨や雷雨に注意が必要です。



さらに、11日(土)は『黄砂』が飛来してくる可能性があります。



◆花粉の飛散情報

11日(土)夜9時には、広く黄砂の飛来が予想されています。ただ、11日(土)朝からわずかに黄砂が飛んでくる可能性もあるので、呼吸器のアレルギーをお持ちの方は黄砂を体に取り込まないようにマスクなどで対策をしてください。



一方で、12日(日)の天気は回復し、各地で晴れる見込みです。最高気温は18℃くらいまで上がるところが多く、日中は過ごしやすい体感になりそうです。



続いて、週末に向けて現在の『サクラの開花情報』を見ておきましょう。



◆サクラの開花情報

平地では広く見ごろが続いていますが、一部散り始めているところもあり、いま満開のところもお花見は今週がラストチャンスかもしれません。



一方、湯沢中央公園は5分咲き、新発田市の桜公園は7分咲きで、この週末で満開になるかもしれません。