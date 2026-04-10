２２年の菊花賞、有馬記念で２着だったボルドグフーシュ（牡７歳、栗東・宮本博厩舎、父スクリーンヒーロー）が現役を引退することが決まった。右前肢の屈腱炎が判明したため。４月１０日、社台サラブレッドクラブがホームページで発表した。同馬は前走の大阪杯で９着。その後、右前肢の屈腱部分に腫れが生じ、９日にエコー検査を行ったところ、屈腱炎と診断された。関係者間で協議の上、以前にも右前肢の腱周囲炎で休養した時