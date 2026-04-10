【一番くじ 星のカービィ PUPUPU GOURMET】 5月9日 発売予定 価格：1回750円 ラストワン賞 つまみぐい☆トースター風タイマー BANDAI SPIRITSは、ハズレなしのキャラクターくじ最新作「一番くじ 星のカービィ PUPUPU GOURMET」を5月9日に発売する。6月2日17時よりオンライン販売を予定しており、価格は1回750円。 「星のカービィ