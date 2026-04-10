【一番くじ 星のカービィ PUPUPU GOURMET】 5月9日 発売予定 価格：1回750円

ラストワン賞 つまみぐい☆トースター風タイマー

BANDAI SPIRITSは、ハズレなしのキャラクターくじ最新作「一番くじ 星のカービィ PUPUPU GOURMET」を5月9日に発売する。6月2日17時よりオンライン販売を予定しており、価格は1回750円。

「星のカービィ」シリーズより新たな一番くじが発売される。今回は食べ物に関連したラインナップとなり、A賞はおにぎりを手に満面の笑みを浮かべる「はらぺこ☆カービィぬいぐるみ」が登場。B賞はキッチン雑貨「レンジで☆ふっくらごはん炊飯器」、C賞は「ほっとひといき☆スープマグ＆スプーン」が揃う。

この他にも様々なグッズが用意され、ラストワン賞の「つまみぐい☆トースター風タイマー」は食パンをつまみ食いしているかのようなカービィの姿が可愛いアイテムになっている。ローソン、カービィカフェ、カービィカフェ、一番くじ公式ショップなどで販売が予定されている。

一番くじ 星のカービィ PUPUPU GOURMET

発売日：5月9日

価格：1回750円

取扱店：ローソン、カービィカフェ、カービィカフェ ザ・ストア、カービィカフェ PETIT、KIRBY'S PUPUPU MARKET、一番くじ公式ショップ、一番くじONLINEなど

A賞 はらぺこ☆カービィぬいぐるみ

B賞 レンジで☆ふっくらごはん炊飯器

C賞 ほっとひといき☆スープマグ＆スプーン

D賞 まんぷく☆ストックコンテナ

E賞 あつめて☆グラスコレクション

F賞 おすそわけ☆ジッパーバッグ

G賞 もぐもぐ☆タオルコレクション

H賞 グルメな☆ラバーアソート

(C) Nintendo / HAL Laboratory, Inc.